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четверг, 21 ноября 2019 07:10

Доллар закрепился на новой отметке

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Доллар закрепился на новой отметке
Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 21 ноября установил курс доллара на уровне 24,18 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 26,74 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,21 грн. Продают по 24,26 грн.

За евро предлагают 26,74 грн. Продают по 26,82 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
21
ноября

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