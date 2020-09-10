Доллар рискует потерять статус самой крепкой валюты в мире

Доверие к доллару падает из-за растущего двойного дефицита США. Фото: pixabay.com

Доллар теряет лидирующие позиции в мире. На это влияют проблемы в экономике США в связи с введением карантина.

"Экономика Соединенных Штатов уже не будет тем локомотивом, которым была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут идти из страны. Это будет давить на доллар, и делать его более слабым", - объясняет аналитик Виталий Сивач, передает "РБК-Україна".

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По его словам, последние 5 лет доллар рос, потому американские технологические компании привлекали инвестиции со всего мира. А высокая процентная ставка в долларах по сравнению с другими валютами поддерживала интерес инвесторов к госдолгу США.

Доверие к доллару падает из-за растущего двойного дефицита США. Это бюджетный дефицит и дефицит текущего счета. США гораздо больше импортируют, чем экспортируют.

Индекс доллара к мировым валютам от пика в марте и до настоящего времени снизился почти на 10%. А в июле 2020-го доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют.