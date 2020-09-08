Доллар продолжает расти: курс на 9 сентября

Доллар подорожал на 5 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 9 сентября установил курс доллара на уровне 27,8 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 32,79 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,69 грн. Продают по 27,79 грн.

За евро предлагают 32,62 грн. Продают по 32,72 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.