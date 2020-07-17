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понедельник, 20 июля 2020 07:10

Доллар приближается к 28 грн

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Доллар приближается к 28 грн
Доллар подорожал на 9 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 20 июля установил курс доллара на уровне 27,36 грн. Это на 9 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,25 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,31 грн. Продают по 27,43 грн.

За евро предлагают 30,89 грн. Продают по 31,06 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
20
июля

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