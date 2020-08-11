Доллар подешевел: курс валют на 12 августа

Национальный банк Украины на 12 августа установил курс доллара на уровне 27,59 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 9 коп. Стоит 32,55 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,58 грн. Продают по 27,62 грн.
За евро предлагают 32,28 грн. Продают по 32,4 грн.
Российский рубль покупают и продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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