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среда, 12 августа 2020 07:10

Доллар подешевел: курс валют на 12 августа

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Доллар подешевел: курс валют на 12 августа
Доллар подешевел на 1 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 12 августа установил курс доллара на уровне 27,59 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 32,55 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,58 грн. Продают по 27,62 грн.

За евро предлагают 32,28 грн. Продают по 32,4 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
12
августа

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