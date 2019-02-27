Доллар по 37 и гиперинфляция: Нацбанк проверяет банки

По пессимистическому сценарию курс валют вырастет до 37 грн за долл. Инфляцию прогнозируют на уровне 15,8%. Фото: minfin.com.ua

Нацбанк анонсировал 2 сценария, по которым проведет стресс-тестирование украинских банков. По одному из них доллар к концу года подорожает до 37 грн.

Базовый сценарий предполагает рост ВВП Украины на 2,5%. Замедление инфляции до 6,3%. Доллар будет стоить не более 31,7 грн, сообщила пресс-служба НБУ.

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В то же время по пессимистическому сценарию курс валют вырастет до 37 грн за долл. Инфляцию прогнозируют на уровне 15,8%. Кроме того, ВВП упадет на 4,1%.

Нацбанк проводит стресс-тестирование, чтобы проверить соответствуют ли банки требованиям к основным капитальным нормативам. Если финучреждение не сможет выполнить сценарный план, ему придется подготовить реалистичный план докапитализации или другие меры для подтягивания нормативов.

Национальный банк Украины на 27 февраля установил курс доллара на уровне 26,98 грн. Валюта начала дешеветь с января. Гривна укрепляется благодаря активной продажи валюты населением, покупки гривневых государственных облигаций иностранцами, объясняют в Нацбанке.