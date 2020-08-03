Доллар не удержался: курс на 4 августа

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 4 августа установил курс доллара на уровне 27,73 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 27 коп. Стоит 32,51 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доходы банков упали: причины

В обменниках доллар покупают по 27,65 грн. Продают по 27,78 грн.

За евро предлагают 32,33 грн. Продают по 32,50 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.