Доллар может стоить дороже 30 грн - нардеп

Нацбанк имеет все рычаги влияния на курс доллара. Фото: "Факты ICTV"

В Украине курс может прыгнуть выше 30 грн за доллар США. Это прописано в госбюджете-2018. Но у Нацбанка есть возможности для укрепления гривны.

"Если на то будет воля Нацбанка, то не пересечет (границу в 30 грн за долл., - Gazeta.ua). Если будут сознательно раскачивать, чтобы запустить инфляционный фактор и выполнить бюджет, то может и пересечь", - заявил нардеп от фракции Блока Петра Порошенко и заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник, передает "Обозреватель".

Он уверен, что для укрепления гривны у Нацбанка есть все инструменты.

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"Объективный курс на сегодня 25-26 грн за доллар - это реальный курс. Я считаю, что есть все предпосылки для укрепления гривны", - заявил Мельник.

"Транш МВФ - это больше вопрос для бюджета, выполнение тех обязательств, которые сегодня заложены в бюджет, и на доллар он имеет довольно относительное влияние", - добавил нардеп о возможности срыва получения транша от МВФ и его влиянии на бюджет.

В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек и остановиться на отметке в 26,2-26,3 грн за доллар. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский.