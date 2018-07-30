Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4563
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
4 Просмотров: 5103
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1431
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6084
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9954
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4545
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 927
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1557
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1719
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16542
Фото
Все фото
4
5
8
6
5
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1260
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2700
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 603
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2178
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 15:04

Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара

  Комментировать
Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара
В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек

В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек и остановиться на отметке 26,2-26,3 грн за доллар.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский, пишет УНН.

Эксперт объяснил, чем обусловлен скачек курса американской валюты относительно гривны на прошлой неделе.

"Экспортеры придерживают валюту, пытаясь максимизировать на этом краткосрочном периоде свои доходы. Но до конца недели все успокоится. Курс откатится до прошлого уровня 26,20 -26,30 грн за доллар. Это еще не начало девальвационного тренда. Это фальстарт, разминка перед осенью. А вот с конца августа-начала сентября начнется сезонное повышение курса, когда спрос на валюту превышает ее предложение ", - пояснил Скаршевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс доллара в обменниках достиг 27 гривен

Он назвал три фактора девальвации гривны:

- выплата нерезидентам по ОВГЗ,

- выплаты по возмещению экспортного НДС,

- спекуляции на рынке.

"Текущая девальвация, состоявшаяся на прошлой неделе, была вызвана краткосрочными факторами, наложившимися друг на друга", - сказал экономист.

Во втором квартале 2018 года обменный курс гривны к доллару ожидается на уровне - 28,63 грн - такие результаты дал опрос специалистами Национального банка Украины 665 руководителей предприятий в 22 регионах Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Россиянин лежал на асфальте с вспоротым животом" - как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 35662
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34910
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 34619
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 13 Просмотров: 23360
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 20997
Больше всего комментируют
13
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
8
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
Голосов: 16472
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua