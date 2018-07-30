Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара

В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек

В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек и остановиться на отметке 26,2-26,3 грн за доллар.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский, пишет УНН.

Эксперт объяснил, чем обусловлен скачек курса американской валюты относительно гривны на прошлой неделе.

"Экспортеры придерживают валюту, пытаясь максимизировать на этом краткосрочном периоде свои доходы. Но до конца недели все успокоится. Курс откатится до прошлого уровня 26,20 -26,30 грн за доллар. Это еще не начало девальвационного тренда. Это фальстарт, разминка перед осенью. А вот с конца августа-начала сентября начнется сезонное повышение курса, когда спрос на валюту превышает ее предложение ", - пояснил Скаршевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс доллара в обменниках достиг 27 гривен

Он назвал три фактора девальвации гривны:

- выплата нерезидентам по ОВГЗ,

- выплаты по возмещению экспортного НДС,

- спекуляции на рынке.

"Текущая девальвация, состоявшаяся на прошлой неделе, была вызвана краткосрочными факторами, наложившимися друг на друга", - сказал экономист.

Во втором квартале 2018 года обменный курс гривны к доллару ожидается на уровне - 28,63 грн - такие результаты дал опрос специалистами Национального банка Украины 665 руководителей предприятий в 22 регионах Украины.