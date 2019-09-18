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среда, 18 сентября 2019 13:58

Доллар, минималка и цены: чего ждать украинцам в следующем году

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Доллар, минималка и цены: чего ждать украинцам в следующем году
В проекте госбюджета-2020 заложили курс 28,2 грн/долл. Фото: РБК Україна

В следующем году доллар будет колебаться в пределах 26-27 грн. В то же время в проекте госбюджета-2020 заложили курс 28,2 грн/долл.

"На динамику курса традиционно будет влиять, как Украина пройдет пиковые выплаты по госдолгу. Также динамика цен на мировых рынках. Сегодня курс стабилен из-за высоких цен на зерно и сталь, которые продает Украина. Последние зависят от мировой геополитической обстановки, и могут вырасти на 10-20%. Это незначительно ослабит курс гривни", - говорит аналитик Андрей Мокряк, пишет ubr.ua.

С 1 января 2020 года прогнозируют рост минимальной зарплаты на 550 грн - до 4723 грн.

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"Увеличение минималки приведет к реальному росту доходов не более, чем на 10%. Это чуть выше уровня инфляции. В то же время значительная часть зарплат останется в тени", - объясняет аналитик.

Он добавляет, что цены на автомобили останутся стабильными, ведь зависят от курса валют. В то же время из-за роста акцизов сигареты подорожают на 18-23%. Изменений акцизов на алкоголь пока не прогнозируют.

Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.

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