Доллар и евро существенно подешевели

Евро подешевел на 8 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 октября установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

В то же время Евро подешевел на 8 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,42 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,64 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

За евро предлагают 30,40 грн. Продают по 30,55 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.