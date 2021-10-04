Доллар дешевеет второй день подряд

Национальный банк Украины на 5 октября установил курс доллара на уровне 26,57 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Евро подорожал на 5 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,92 грн.

Курс российского рубля составил 36 коп.

Польский злотый стоит 6,77 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,55 грн. Продают по 26,70 грн.

За евро предлагают 30,72 грн. Продают по 31,23 грн.

Автор: bank.gov.ua На 4 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,61 грн

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37 коп.

Польский злотый покупают по 6,72 грн. Продают по 6,90 грн.

Автор: bank.gov.ua Официальный курс доллара снижается второй день подряд

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.