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понедельник, 04 октября 2021 07:10

Доллар пытается удержаться на старых отметках

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Доллар пытается удержаться на старых отметках
На 4 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,61 гривен. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 4 октября установил курс доллара на уровне 26,61 грн. Это столько же, как было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 30,87 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,73 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,55 грн. Продают по 26,65 грн.

За евро предлагают 30,75 грн. Продают по 30,9 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,62 грн. Продают по 6,72 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
04
октября

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