Долг по выплате карантинных 8 тыс. грн - что обещает правительство

Из общего фонда госбюджета предлагают выделить дополнительно 1,4 млрд грн. Они пойдут на выплаты помощи украинцам, которые не работали во время локдауна в красных зонах. 165 тыс. ФЛП и наемных работников еще не получили обещанной от государства помощи.

Минсоцполитики подготовило проект изменений в постановление правительства по этим выплатам.

Автор: Елена Луценко Еще 165 тыс ФЛП и наемных работников не получили обещанной от государства помощи.

В апреле на выплаты ФЛП и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1,4 млрд грн. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины.

По состоянию на 24 мая заявления на получение помощи подали 340 199 застрахованных лиц. Сумма выплат составляет 2 721 592 тыс. грн. Пока профинансировали 175 тыс. заявлений. Без финансирования остались 165 199 заявлений на сумму 1 321 592 тыс. грн, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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По состоянию на 20 мая пенсионный фонд уже исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тыс. грн.

Заявки на получение 8 тыс. грн компенсации начали принимать 19 апреля. Больше всего выплат получили киевляне - почти 270 млн грн. Во Львовской области перечислили почти 146 млн грн помощи, в Харьковской - 135 млн грн. Программа государственной помощи предпринимателям и работникам будет доступна в течение 2021 для всех областей, которые попадают в красной зоне.