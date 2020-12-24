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четверг, 24 декабря 2020 09:57

Детенизация АПК и борьба со "скрутками" могут принести бюджету $1 млрд в 2021 году - министр Лещенко

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Детенизация АПК и борьба со &quot;скрутками&quot; могут принести бюджету $1 млрд в 2021 году - министр Лещенко
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко: "Нужно облагать налогами каждый гектар украинской земли". Фото: Антикор

Детенизация в агропромышленном секторе, комплексное налогообложение и борьба с так называемыми "скрутками" могут обеспечить до $1 млрд дополнительных бюджетных поступлений уже в 2021 году.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко с трибуны Верховной Рады, комментируя снижение ставки НДС для аграрного сырья с 20% до 14%.

"Однозначно нужно облагать налогами каждый гектар украинской земли. Однозначно нужно закрывать вопрос "скруток". Мы видим потенциал… не меньше 1 млрд долларов прямых поступлений в госбюджет в части налогообложения земли, в части борьбы с возмещением НДС через схемные налоговые кредиты и компании-однодневки, а также за счет детенизации через аграрный реестр, где каждый будет легализован и будет платить налоги", — сказал Лещенко.

Напомним, законопроект №3656 о снижении НДС до 14% был принят во втором чтении 17 декабря. Он коснется отдельных категорий агропродукции, которая реализуется переработчикам, а не конечному потребителю: крупный рогатый скот и живые свиньи, козы, овцы, цельное молоко, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Пропорционально со ставкой НДС в операциях с зерновыми и масличными снизится и размер возмещения НДС экспортерам из госбюджета. Вместе с тем в разы сократятся риски потерь от мошеннических схем по минимизации налоговых обязательств, — так называемых "скруток". Закон призван сделать такие махинации экономически невыгодными, стимулировать детенизацию, увеличение производства и переработки агропродукции в Украине.

При этом снижение НДС не ударит по малому и среднему производителю агропродукции. Наоборот, это снизит налоговую нагрузку на аграриев, которые работают легально и честно платят налоги. Аграрные ассоциации и сами фермеры позитивно встретили такие изменения: снижение НДС позволит производителям увеличить оборотные средства и быстрее оправиться от потерь, связанных с пандемией Covid-19 и засухой, которая наблюдалась в Украине в летне-осенний период.

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Дата
24
декабря

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