Депутаты одобрили автоматическое начисление пенсий в Украине

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, поэтому пенсии будут начисляться автоматически. Фото: pixabay

Полноценную работу электронных трудовых книжек планируют запустить в Украине.

Законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" Верховная Рада приняла за основу, сообщает РБК-Україна.

283 нардепы проголосовали за документ.

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Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, поэтому пенсии будут начисляться автоматически.

Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.