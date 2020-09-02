Депутаты одобрили автоматическое начисление пенсий в Украине

Полноценную работу электронных трудовых книжек планируют запустить в Украине.
Законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" Верховная Рада приняла за основу, сообщает РБК-Україна.
283 нардепы проголосовали за документ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому могут отменить обязательный выход на пенсию после 60 лет
Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, поэтому пенсии будут начисляться автоматически.
Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.
Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.
Комментарии