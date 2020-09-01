Пенсии для тех, кому за 75: обещают повысить выплаты

Министр финансов закладывает в бюджет надбавку для людей, старше 75 лет. Фото: pixabay.com

Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет.

"Мы ожидаем 15 сентября, когда будут внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", - сказала глава комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Она напомнила, что в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди в возрасте от 80 лет получили одноразовую доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена ​​почти 5 млн пенсионеров, и доплату в размере 500 грн/мес. пожизненно, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам Третьяковой, люди, которым более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких заработных плат, поэтому их пенсия сейчас не является справедливой.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа. Таким образом с 1 сентября в Украине повысили минимальные зарплату и пенсию.