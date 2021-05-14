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пятница, 14 мая 2021 11:54

Деньги для закупки газа отдадут на "Большое строительство"

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Деньги для закупки газа отдадут на &quot;Большое строительство&quot;
На счетах Нафтогаза находится $ 2 млрд. Фото: Reuters

Правительство разрешило забрать у Нафтогаза на "Большое строительство" миллиарды гривен, определенных на закупку газа на зиму. 12 мая Кабмин изменил порядок расчета госкомпаниями величины резерва сомнительных долгов.

Изменение правил формирования резервов госкомпаниями может привести к частичному расформированию Нафтогазом резервов, сопровождающего декларирования доходов и, соответственно, дополнительных поступлений в госбюджет от налога на прибыль и дивидендов. Их должен будет оплатить Нафтогаз, пишет Финбаланс.

Проект правительственного постановления разработало Министерство финансов. Решение принято после того, как Кабмин уволил с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

На счетах Нафтогаза находится $ 2 млрд, сообщал ранее Коболев.

"В последнее время была тяжелая беседа с Минфином, который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем и не показываем. Действительно, если сравнивать Единый казначейский счет к выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд, то там были незначительные остатки денег. С другой стороны, $2 млрд на счетах Нафтогаза, - сообщал ранее Коболев в интервью Интерфакс-Украина.

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Эти деньги Нафтогаз резервировал частично для закупки газа для Украины на новый отопительный сезон. И в случае, если должники из группы облгазов Дмитрия Фирташа и другие не рассчитаются за газ, который уже продали потребителям.

Во время выполнения работ в рамках "Большого строительства" обнаружили 429 уголовных правонарушений за 11 месяцев 2020 года.

Областные прокуроры контролировали деятельность правоохранителей относительно проверки законности использования бюджетных средств. За этот период начали 50 уголовных производств, из которых 40 направлены в суд, пишет Офис генерального прокурора.

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14
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