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пятница, 07 августа 2020 10:30

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

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В первую пятницу августа ежегодно отмечают Международный день пива. В этом году праздник пришелся на 7 августа.

День пива начали праздновать в 2007-м в Калифорнии. До 2011-го местный фестиваль перерос в международный праздник.

Пиво называют третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. Больше всего его пьют в Чехии. На каждого жителя в среднем приходится по 156 л в год. Второе место занимает Ирландия - 131 л, третье - Германия - 115 л. Среднестатистический украинец выпивает около 41 л в год.

Автор: 24tv.ua
  Ежегодно украинское сельское хозяйство на пивоварении зарабатывает 200 млн долл.
Ежегодно украинское сельское хозяйство на пивоварении зарабатывает 200 млн долл.

В целом в Украине работает 160 пивоварен. В то же время это преимущественно небольшие предприятия. В промышленных масштабах напиток производят около двух десятков пивоварен. В Германии, например, таких насчитывается 1,5 тыс. предприятий.

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Из всего пива, которое продают в Украине, 1% - крафтовой напиток. Его варят небольшие пивоварни, экспериментирующиет со вкусами, технологиями и ингредиентами. Чтобы заинтересовать покупателей, производители придумывают интересные названия. Например, предлагают попробовать пиво "Летучая мышь в бокале", "Борщ со сметаной", "Зеник из Львова", "Обама Hope" или Putin Huilo. Такое пиво продают от 40 грн за бутылку объемом 0,33 л. Есть предложения по 150 грн. В июне бутылка 0,5 л обычного пива отечественного производства в среднем стоила 17,58 грн, свидетельствуют данные Госстата.

Автор: pixabay.com
  Среднестатистический украинец выпивает около 41 л пива в год.
Среднестатистический украинец выпивает около 41 л пива в год.

Ежегодно украинское сельское хозяйство на пивоварении зарабатывает $200 млн. Выращивают около 3,5 млн т ячменя пивоваренных сортов. Из них 1 млн т покупают отечественные предприятия. Украинское пиво поставляют в Беларусь, Молдову, Литву, Алжир, Израиль, Азербайджан, Китай. Также продают в некоторые страны Евросоюза.

В пивоварении заняты более 10 тыс. украинцев. Кроме того, одно рабочее место в области пивоварения создает в среднем 10 в смежных отраслях: 4 рабочих места - в сельском хозяйстве и логистике, 5- в сфере услуг, 1 - в розничной торговле.

Существуют три основных вида пива - эль, смешанное и лагерь. Эль варят из ячменного солода с использованием пивных дрожжей верхового брожения. Бывает светлый и темный. Насчитываются 22 вида эля. Лагерь изготавливают из ячменного солода с использованием пивных дрожжей низового брожения. Существует 12 видов. Смешанное пиво - кислое и нефильтрованное. Популярно в Западной Фландрии - регионе Бельгии.

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Дата
07
августа

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

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