Насколько подорожал алкоголь за 2 года

За год объемы производства водки в Украине выросли на 17,5%. Фото: pixabay.com

В Украине за 2 года водка подорожала на 12%. В июне 2020-го бутылка 0,5 л стоила в среднем 92,13 грн, 2018-го - 81,9 грн.

На 11% подорожало вино. Цена с 60,4 грн за бутылку 0,75 л в июне 2018-го выросла до 67,1 грн в июне 2020 года, передает Госстат.

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Подорожало на 20,6% пиво отечественного производства. За бутылку 0,5 л надо в среднем отдать 17,5 грн.

За год объемы производства водки в Украине выросли на 17,5%.

В Украине во время карантина в торговых сетях продажи алкоголя увеличились на 30%. Вырос спрос на онлайн доставки. Покупатели вместо одной бутылки вина берут сразу несколько ящиков. Так получается дешевле. По последним исследованиям группы "Рейтинг", 10% опрошенных украинцев подтверждают, что выпивать стали чаще, чем до введения карантина.