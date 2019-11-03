Дело "Роттердам+" рассыпается из-за отсутствия доказательственной базы - СМИ

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У НАБУ крайне слабая доказательная база по делу "Роттердам+". Это заставляет следствие "искать" альтернативные экспертизы, которые несмотря на реальную ситуацию обоснуют заранее подготовленные выводы, необходимые НАБУ. В то же время сторона защиты считает, что есть все основания для закрытия дела. Об этом говорится в материале интернет-издания "Главком" "Три месяца судов по "Роттердам+". Следствие находится в шпагате".

Издание напомнило, что расследование НАБУ по делу "Роттердам +" продолжается более двух лет. Сейчас Бюро уже признало, что к самой формуле у них вопросов нет, равно как нет претензий и к необходимости ее принятия. То есть знаменитый "Роттердам" вполне законный. Претензия у следствия к "плюсу", а именно к включению расходов на доставку угля в Украине к расчетной цены электроэнергии.

Автор материала отмечает, что сегодня обвинительная база следствия основывается на одной экспертизе, и продолжение следствия по декабрь, по словам близких к процессу собеседников, происходит из-за слабости обвинительной базы. В то же время, защита требует закрытия дела, заявляя, что эта экспертиза была получена с нарушениями.

"Защита в лице адвоката ДТЭК Натальи Дригваль и адвоката обвиняемых экс-членов регулятора Ирины Одинец, утверждает, что экспертиза САП была получена с большим количеством нарушений", - отмечает автор.

Он также сообщает, что 31 октября в сети появились документы, датированные августом-ноябрем 2018, среди которых есть запросы САП в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (ведомый Минюстом), с по-разному сформулированными вопросами. Это свидетельствует о том, что антикоррупционные детективы пытаются любой ценой получить те экспертные заключения, которые подтвердят заранее сделанные ими выводы. Также изложенные выводы института, в которых в обоих случаях определяется законность принятия и экономическая обоснованность формулы. По мнению адвоката Ирины Одинец, обнародованные документы являются реальными, и прокурор САП ранее отмечал, что не считает нужным предоставлять суду экспертизу КНИИСЭ.

"Раньше Одинец продемонстрировала видеозапись, на которой прокурор НАБУ во время заседания суда признает, что есть альтернативные экспертизы, в которых по-другому ставился вопрос, но "там невозможно сказать, что нет убытков". Хотя, как видно из документов КНИИСЭ выводы довольно четко противоречат обвинению следствия", - отмечается в материале "Главкома".

По информации издания, несмотря на слабость доказательной базы, сейчас НАБУ активно ищет альтернативные экспертизы, понимая шаткость первоначальной экспертизы. "В свою очередь, защита охотно вписалась в эту борьбу экспертиз. По утверждению Натальи Дригваль, экспертиза, полученная ею, является исчерпывающым основанием для закрытия всего дела. О результатах этого ходатайства будет известно в ближайшие недели", - сообщает "Главком".

Напомним, ранее ексголова НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.