Дело Приватбанка: Евросоюз поставил ультиматум Украине

Отсутствие законного наказания причастных к выводу денег из Приватбанка ставит под сомнение целесообразность помощи Украине

Евросоюз сомневается в целесообразности предоставления финансовой помощи Украине.

Причина - недостаточные усилия Украины в расследовании вывода средств из Приватбанка, заявил директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за восточное партнерство, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления дипломат ни разу не назвал фамилии украинского олигарха Игоря Коломойского. Однако высказал претензии по выводу средств из Приватбанка за то время, когда олигарх был его хозяином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Приватбанка будет расследовать НАБУ

Он добавил, что неудачи во внедрении верховенства права - это проблема государств Восточного партнерства, а не ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто осуществляет банковское мошенничество. Где те, кто украл 5,5 млрд. долл. из Приватбанка? Они в тюрьме, ведется их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - заявил дипломат.

Отсутствие законного и справедливого наказания лиц, причастных к выводу денег из Приватбанка ставит под сомнение целесообразность помощи Украине.

"Если мы проигрываем в вопросе верховенства права, то мы подыгрываем тем, кто говорит: зачем и должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственном государстве? И это справедливый вопрос", - подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Об этом сообщает сайт главы государства. "Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализации государственных банков через недобросовестных заемщиков", - заявил Зеленский.