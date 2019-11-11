Зеленский обещает вернуть выведенные из Приватбанка средства

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализации государственных банков через недобросовестных заемщиков", - заявил Зеленский.

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Президент поручил уменьшить долю неработающих кредитов в банковском секторе и ввести международные практики корпоративного управления в государственных банках.

Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов о создании благоприятных условий для деятельности предпринимателей.

В частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство потратило 155 млрд грн на докапитализацию. Каждому украинцу это обошлось в 3,5 тыс. грн, посчитали в Нацбанке.