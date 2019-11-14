Дело Приватбанка будет расследовать НАБУ

Дело Приватбанка имеет 180 томов. Фото: epravda.com.ua

Генпокурор Руслан Рябошапка передал дело Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро.

"В банковском секторе есть большие проблемы. 4 миллиардов гривен - это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен - это как раз ПриватБанк", - заявил председатель НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала.

По его словам, в НАБУ было дело по ПриватБанка, но они расследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины.

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"То, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на привязанных человек, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе. Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле по событиям в ПриватБанке, когда он был коммерческим", - пояснил Сытник.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализации более чем 155 млрд грн. Ексвладельци банка считают национализацию незаконной. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. В ответ на это Кабмин, Нацбанк и Приватбанк сразу обжаловали это решение. 15 октября ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около $3 млрд. А судебный указ о всемирном арест активов остается в силе до решения по существу.