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Дело Ощадбанка: окончательно ли Украина проиграла России миллиард долларов

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Дело Ощадбанка: окончательно ли Украина проиграла России миллиард долларов
"Ощадбанк" проиграл в Росыъ дело о втрачены ресурсы в Крыму. Фото: Банкротство & Ликвидация

Апелляционный суда Парижа 30 марта отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Ощадбанк против России". Вывод не касается законности или незаконности оккупации Крыма, украла Россия украинские ресурсы или нет. Постановляет лишь, что этот арбитраж не имел юрисдикции относительно незаконно экспроприированных россиянами банковских активов Ощадбанка в Крыму, говорит в комментарии Gazeta.ua юрист Геннадий Друзенко.

"Пока нет окончательного решение. Есть процессуальное решение апелляционной инстанции, то есть местного суда, который не говорит по существу, а лишь, что дело было вне компетенции арбитража в Париже. Очевидно, Ощадбанк будет его обжаловать в кассационном французском суде, который решит тоже не по существу, а лишь имел ли право этот суд рассматривать кейс. По аналогии, если ваши отношения были в Киеве, то почему рассматривали дело в Одессе?" - объясняет.

Ощадбанк в деле руководствувался договором с Россией о взаимной защите инвестиций, который вступил в силу в 1992 году.

"Россия аргументирует, что этот банк начал работать в Крыму до 1992 года и это правда - начал работу сразу после провозглашения Независимости Украины. Соответственно на него не может распространятся конвенция, что была заключена после этих правоотношений. Но в Ощадбанка, возможно, есть дополнительные аргументы для наивысшей инстанции. Не знаем всех материалов дела. Если кассация откажет России, начнет действовать решение 2018 года, когда арбитраж назначил компенсацию Украине - $1,1 млрд и проценты", считает эксперт.

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Решение не создает прецедента в других делах даже, если даже будет окончательным.

"Только будет означать, что по конкретному делу Парижский арбитраж не имел юрисдикции. Если будет хронологическая привязка, то она в других делах тоже ничего не решает на пользу России, ведь остальные украинские банки заходили в Крым после 1992 года".

Французский суд также в решении пишет о аннексии Крыма следующим образом: "18 марта 2014 года Республика Крым была присоединена в Российскую Федерации на условиях договора, заключенного в тот же день "О Принятие Республики Крым в состав Российской Федерации и создания новых составных частей в пределах Российской Федерации"".

Геннадий Друзенко не считает это прецедентом признания аннексии.

"Скорее всего в решении повторили российские аргументы. Потому что французский суд не в праве признавать или не признавать территорий вторых государств. Это компетенция президента и Министерства иностранных дел", - заметит.

Ощадбанк обжалует решение апелляционного суда Парижа. Украинский банк считает, что при вынесении решения не были учтены особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями.

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