Ощадбанк обжалует решение суда в пользу РФ

Ощадбанк готовится к обжалованию решения. Фото: oschadbank.ua

Ощадбанк обжалует решение апелляционного суда Парижа.

Как отмечается, французский суд отклонил решение Международного Трибунала о возмещении Россией потерь вызванных аннексией Крыма.

Украинский банк считает, что при вынесении решения не были учтены особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями.

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Кроме того, сейчас рассматривается правильность применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда. Банк готовится к обжалованию решения перед Верховным Судом.

"Мы уверены, что в следующей инстанции решение суда будет отменено и решение Международного трибунала останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием РФ", - отметили в Ощадбанке.

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу ПАО "Сбербанк России" и окончательно постановил, что законным владельцем торговой марки "Сбербанк" в Украине является Ощадбанк.