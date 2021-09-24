Даже экскаваторы можно заказать в один клик: что происходит с электронной торговлей сегодня

Диджитализация существенно влияет на увеличение количества онлайн покупок

Общая сумма физических товаров и услуг, которые украинцы заказывали в интернете за 2020 год равна 107 млрд гривен, тогда как в 2021 году, по подсчетам экспертов, украинские предприниматели могут рассчитывать на рост объемов электронной торговли более чем на 30%.

Эксперты украинской компании Linemedia, которая функционирует как торговая площадка по продаже транспорта и разных видов техники, объясняют, что подобные тенденции являются вполне закономерными: ситуация с эпидемией сконцентрировала внимание как потребителей, так и продавцов на поисках альтернативных каналов торговли, которые были бы удобными для обеих сторон и соответствовали требованиям времени.

Диджитализация существенно влияет на увеличение количества онлайн покупок, что подтверждается прогнозом биржи Nasdaq. К 2040 году 95% всех покупок будут происходить через интернет. Эти цифры могут произвести большее впечатление с учетом истории онлайн-магазинов: первый веб-сервер и браузер появились лишь в 1990 году, а первые интернет-магазины, в том числе Amazon и eBay, были основаны только в середине 90-х.

Высокий спрос на покупку продукции онлайн дает предпринимателям благоприятную почву для запуска новых проектов торговых площадок или интернет-магазинов. Интересно, что ключевой тренд, связанный с этим спросом – нишевость и узкая специализация онлайн-сервисов. Например, торговая площадка GOAT предлагает своим клиентам продавать и покупать лишь кроссовки, желательно из уникальных коллекций, а 3D Hubs специализируется исключительно на возможности предложить услуги 3D печати различной сложности.

В последнее время узкая специализация стала характерной чертой и для Украины, ведь именно сегментация товаров и услуг помогает клиенту найти то, что ему необходимо, с учетом максимального количества пожеланий и характеристик. Понимая это, компания Linemedia разделила специализацию проекта Autoline, запустив новый проект Machineryline, который специализируется на спецтехнике и промышленном оборудовании.

Теперь на портале Machineryline можно найти строительную, складскую, горнодобывающую, коммунальную, аэродромную, портовую технику и промышленное оборудование. В компании подчеркивают, что размещение торговых предложений узкого направления, например, спецтехники на отдельной площадке, позволяет качественно обработать его рубрикатор (система группировок и распределения техники по категориям) и вести достаточное количество подкатегорий в меню, что существенно упрощает поиск нужной продукции для покупателя.

Подобное определение категорий также привлекает внимание новых продавцов, если речь идет о торговой площадке – таким образом удается более четко понять целевую аудиторию и с помощью ключевых слов привлечь ее внимание.

Развитие нишевых торговых площадок разных профилей – это один из признаков перехода от традиционных магазинов к интернет-магазинам, которые, по подсчетам компании ИБМ, эпидемия ускорила на пять лет.

Наглядно развитие можно проследить на опыте Украины. К концу 2020 года 10,6 млн украинцев регулярно совершали онлайн-покупки, то есть почти треть населения это постоянные клиенты интернет-магазинов и торговых площадок.

Диджитализация существенно влияет на увеличение количества онлайн покупок

Онлайн-покупки и в дальнейшем будут набирать популярность из-за удобства, широкого ассортимента продукции, представленного на разных платформах, доступности разнообразных форматов доставки и оплаты.

Как видим, торговля сегодня кардинально отличается от торговли 30 лет назад. Влияние современных технологий и тотальная цифровизация меняют форматы, и, как следствие, подходы к продаже и покупке товаров и услуг. И без карантина вероятность полного вытеснения классическими торговыми площадками онлайн площадок была и будет крайне высокой. В интересах продавцов оперативно приспособиться к современным реалиям и отреагировать на запросы рынка.