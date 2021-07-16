Что происходит с ценами на бензин - мониторинг АЗС

Стоимость бензина продолжает расти. Автогаз в сутки подорожал на 24 коп. и стоит 15,72 грн/л.

Автор: Елена Луценко С учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 грн/л, дизельного топлива - 29,60 грн /л

16 июля средние розничные цены на бензины выросли на 4 коп. А-92 стоит 29,26 грн/л, бензин А-95 - 30,25 грн/л. Дизельное топливо продают за 28,48 грн/л. Это на 3 коп. больше, чем за прошлые сутки. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95.

С 13 июля цены бензина повышены с 26,64 грн до 26,87 грн/л, для дизельного топлива с 22,55 грн до 22,60 грн/л, пишет "РБК-Украина".

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С учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 грн/л, дизельного топлива - 29,60 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.