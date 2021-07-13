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вторник, 13 июля 2021 17:45

Как изменится стоимость бензина за неделю – прогнозы

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За прошедшую неделю бензин А-92 подорожал на 13 коп./л, А-95 - на 12 коп./л, ДТ - на 7 коп./л.

Автор: Елена Луценко
  На протяжении недели горючее будет дорожать
На протяжении недели горючее будет дорожать

В Тернопольской области цены не изменились. В Одесской дизтопливо подешевело на 5 коп. Наибольший рост цен зафиксирован в Харьковской области - на 34 коп./л, пишет Сегодня.

Самый дорогой бензин на Луганщине. А-92 здесь стоит 30,49 грн/л, А-95 - 31,47 грн/л. Дизтопливо дороже в Киеве - 29,51 грн/л. Самые низкие цены в Сумской области. Бензин А-92 там стоит 28,13 грн/л, А-95 - 29,11 грн/л, на ДТ в Николаевской - 27,75 грн/л.

В ближайшее время горючее будет дорожать.

"На днях будут опубликованы новые рекомендованные Кабмином предельные цены. Они окажутся выше действующих. Поэтому в ближайшие семь дней повысятся и розничные цены на АЗС - в среднем на 20-30 копеек за литр", - сообщил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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"После публикации на этой неделе новых рекомендованных цен ожидаются их корректировки в сторону увеличения стоимости топлива в рознице сначала у крупнейших операторов рынка, затем у остальных. Вероятно, цены увеличатся до конца этой недели на 20-40 копеек за литр", - рассказал аналитик "Консалтинговой группы" А-95" Игорь Егозаров.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

С учетом максимальных наценок, цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л, дизельного топлива - 29,55 грн/л.

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