Цены на бензин и автогаз: как изменились за сутки

Цены на бензин и автогаз 12 июля выросли по сравнению с предыдущими сутками.

Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал, пишет РБК.

Автор: Елена Луценко Дизтопливо снизилось в цене на 1 коп и стоит 28,41грн/л

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,20 грн/л, А-95 - 30,13 грн/л. Это на 2 коп. больше. Дизтопливо снизилось в цене на 1 коп. и стоит 28,41грн/л. Автогаз подорожал на 1 коп. Его продают по 15,40 грн/л. Об этом сообщила Консалтинговая группа А-95.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

С учетом максимальных наценок, цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л, дизельного топлива - 29,55 грн/л. С 25,84 грн/л расчетные цены на бензин повысили до 26,64 грн/л. Для дизельного топлива - с 22,23 грн/л до 22,55 грн/л.