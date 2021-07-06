Бензин и дизтопливо продолжают дорожать — данные мониторинга

6 июля розничные цены на бензин и дизтопливо продолжили рост. Автогаз не подорожал.

Автор: Елена Луценко Цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л., дизельного топлива - 29,55 грн/л

Средняя розничная цена на бензин А-92 сегодня 29,15 грн/л. Подорожал на 8 коп.

Бензин А-95 стоит 30,08 грн/л, добавил 7 коп. в сутки.

Дизельное топливо продают в среднем по 28,36 грн/л. Это на 3 коп. больше, чем вчера.

Автогаз стоит 15,36 грн/л, подешевел на 1 коп. Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

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С учетом максимальных наценок, цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 грн/л., дизельного топлива - 29,55 грн/л.

Новые расчеты цен на бензин и дизельное топливо опубликовало Министерство экономики Украины. В соответствии с ними, АЗС могут устанавливать свою наценку, сообщает ведомство. С 25,84 грн расчетные цены на бензин повысили до 26,64 грн за литр. Для дизельного топлива - с 22,23 грн до 22,55 грн за литр.