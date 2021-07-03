Заправкам разрешили поднять цены на топливо

С 25,84 гривен расчетные цены на бензин повысили до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,23 гривен до 22,55 гривен за литр. Фото: pixabay

Новые расчеты цен на бензин и дизельное топливо опубликовало Министерство экономики Украины.

В соответствии с ними, АЗС могут устанавливать свою наценку, сообщает ведомство.

С 25,84 грн расчетные цены на бензин повысили до 26,64 грн за литр. Для дизельного топлива - с 22,23 грн до 22,55 грн за литр.

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Если принимать во внимание максимальные наценки бензина, то на АЗС их цена не может превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива - 29,55 грн за литр.

Цена природного газа на торгах 2 июля превысила отметку в 15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Этот показатель является абсолютным рекордом за всю историю.