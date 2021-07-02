Цены на газ в Украине побили рекорд в 15 тыс. грн

Цена природного газа на торгах 2 июля превысила отметку в 15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Этот показатель является абсолютным рекордом за всю историю.

Автор: Елена Луценко За день стоимость газа выросла более чем на 1,5 тыс грн

За день до этого средневзвешенная цена природного газа на Украинской энергетической бирже была на уровне 13,4 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. За день стоимость газа выросла более чем на 1,5 тыс. грн, пишет Экономическая правда.

Цены газа на европейском рынке тоже растут. Это отражается на внутреннем рынке.

Стоимость природного газа на нидерландском хабе TTF к границе Украины по состоянию на 2 июля составила 16,637 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, сообщает Украинская энергетическая биржа.

Приведенная стоимость учитывает цену газа на хабе, стоимость транспортировки по газопроводам Европы, тариф для точки входа в ГТС Украины и НДС.

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Цены на природный газ растут из-за сезонных факторов. Это высокий спрос, низкие запасы в хранилищах, а также злоупотребление российского Газпрома, который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн. Однако повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать, сообщает профильное издание "Газправда".