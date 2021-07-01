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четверг, 01 июля 2021 09:28

Газ подорожал. Но не для всех

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Газ подорожал. Но не для всех
Тариф на газ в июле поднимется в цене. Фото: pixabay.com

Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн.

Однако повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать, сообщает профильное издание "Газправда".

Базовая годовая цена будет действовать до апреля 2022 года. Ее можно только уменьшать. Именно на эти тарифы потребителей автоматически перевели с 1 мая. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

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В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 грн/куб. и до 13,50 грн/куб. Большинство компаний установила цены до 9 грн/куб. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

В последнее время работники коммунальных служб начали злоупотреблять своими полномочиями и возможностями безосновательных взысканий средств с людей. Платежки о долге - это следствие этих действий. Потребителям всегда нужно самостоятельно интересоваться состоянием счета. Если возникает долг, провести сверку, направить письма. Объяснить, какие есть показатели и оплаты за определенный период. Пусть предоставят письменную информацию, каким образом возник долг, рассказал Gazeta.ua Владимир Бибик, адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Дата
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