Что делать с ФОПами - экономист объяснил, чего не хватает малому бизнесу

Не стоит вводить одинаковые налоги для всех. Крупный бизнес может окончательно уничтожить остатки малого. Фото: Спільне

В Украине нужно запретить безосновательно усиливать фискальное давление. Не увеличивать налоги для малого бизнеса не менее двух политических циклов, или 10 лет, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Объемы операций для предпринимателей следует расширить. Подтянуть их под реальные обороты компаний, которые выросли из-за инфляции и девальвации. Однако самое главное, надо упрощать механизм легализации активов малого бизнеса. Сегодня, например, владелец нескольких торговых точек, продающих кофе, ничего кроме договоров аренды сомнительной юридической силы и оборудования, не имеет. Он не может продать свой бизнес как единое целое. Банки не хотят кредитовать такого предпринимателя", - отмечает финансист.

По его словам, малый и средний бизнес не имеет доступа к транспортной инфраструктуре. Предпринимателям трудно пропускать свои товары через таможню.

"Малый бизнес нуждается в поддержке с выходом на внешние рынки, поисками иностранных партнеров. Чтобы решить этот вопрос, в Эстонии создали специальное национальное агентство по содействию введение предпринимательства. С его помощью государство способствует нетрадиционному экспорту товаров и услуг. Так, Украина за границу преимущественно поставляет продукцию крупных предприятий - руду, металл, зерно, полуфабрикаты. Кроме того, появление агентства решит проблему с трудоустройством выпускников юриядичних и экономических вузов", - говорит Кущ.

Советует, не уничтожать устоявшихся бизнес-практик. Иначе увидим массовое сокращение рабочих мест, увольнения работников, уменьшение поступлений в бюджет, падение валового продукта.

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"Речь идет, например, о крупных торговых сетях или частных почтовых перевозчиков, использующих упрощенную систему налогообложения. С ними нужно вести диалог, предлагать варианты как платить налоги, но по новой схеме. Далее принимать закон, который бы регулировал вопросы работы ФЛП в корпоративных группах. Не стоит вводить одинаковые налоги для всех. Без сильных государственных институтов и одинаковых условий конкуренции для всех предпринимателей, крупный бизнес уничтожит остатки малого", - объясняет эксперт.

Добавляет, что некоторые предприниматели отказываются от бизнеса в Украине, а открывают его в Польше, Чехии.

Верховная Рада приняла два законопроекта, регулирующих работу ФЛП. Их в октябре подписал президент. Первый касается применения кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг. Во втором речь идет о норме "кэшбек", которая начнет действовать с 1 октября следующего года. Покупатели смогут пожаловаться на продавцов, если им не выдали или предоставили поддельный фискальный чек.