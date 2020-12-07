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понедельник, 07 декабря 2020 17:38

Что делать, если вы получаете газ низкого качества: разъяснение

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Что делать, если вы получаете газ низкого качества: разъяснение
Цвет пламени газа зависит больше не от самого газа, а от условий, в которых он сжигается. Фото: pexels.com

Если вода в чайнике долго закипает, а огонь в конфорке горит странным желтым или красным цветом, надо обращаться за помощью в облгаз.

Газоснабжающие компании не имеют никакого влияния на качество газа. Если у потребителя возникает обоснованное подозрение, что газ некачественный или давление газа в распределительной сети ненадлежащее, то эти вопросы должны решить только специалисты облгаза, рассказывает ТСН.

Впрочем, цвет пламени газа зависит больше не от самого газа, а от условий, в которых он сжигается.

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Надо проверить состояние газовой плиты. В случае загрязнения - почистить сопло горелки. Делать чистку самостоятельно не рекомендуется - лучше позвонить по номеру газовой службы 104 и вызвать специалистов.

Также голубое топливо может плохо гореть из-за нехватки кислорода на кухне. Полезно проветривать квартиру чаще.

Если эти меры не принесли ожидаемого эффекта, причина плохого горения газа - недостаточное давление в системе. За этот процесс отвечает облгаз.

С начала отопительного сезона 2020-2021 годов Украина использовала более 2 млрд куб. м газа из рекордных запасов в 28,44 млрд куб. м.

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Дата
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