Что будет с обычной пенсией после оформления накопительной - министр

Накопительная пенсионная система не означает отказ от существующей солидарной системы.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Солидарная система сохраняется и после введения накопительной

"Мы поддерживаем необходимость введения накопительного уровня. Мы считаем, что сегодня достаточно благоприятный момент для этого. Мы готовы максимально участвовать, отрабатывать законопроекты. Считаем, что эта реформа назрела. Мы вводим дополнительный элемент пенсии, и это будет дополнительная пенсия. При этом солидарная система сохраняется, и нам как государству необходимо создать условия для сбалансирования солидарной системы, это важно", - рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания рабочей группы по вопросам введения накопительного пенсионного обеспечения.

Реформа является достаточно сложной задачей для системы публичных финансов, добавил министр.

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"Мы рассматриваем несколько вариантов. Остановимся на варианте постепенного введения этой системы. С 2023-го мы будем готовы предложить, каким образом, какой процент именно этих отчислений может быть. Я бы не хотел останавливаться сейчас, может 1 процент быть или сколько, этот вопрос дискутируется", - отметил Марченко.

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.