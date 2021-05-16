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воскресенье, 16 мая 2021 17:22

Что будет с ценами на продукты - эксперт дал прогноз

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Что будет с ценами на продукты - эксперт дал прогноз
Некоторые продукты могут еще подорожать. Фото: pixabay.com

В Украине могут подорожать некоторые продукты.

В частности, есть риски роста цен на подсолнечное масло, на кукурузу, а это влечет за собой рост стоимости мяса. Об этом рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в программе "Сегодня День".

"Такие риски остаются. Хотя, по моим прогнозам, более месяца мы видим снижение цен практически на все, и это будет продолжаться в течение лета. Поскольку сейчас мы увеличили и количество молока, скоро пойдут молодые овощи - это также положительно повлияет на цены, цены пойдут вниз. То же и с куриными яйцами", - сказал он.

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Также эксперт пояснил, как влияет на цены экспорт продуктов.

"Здесь возникает вопрос, могут ли наши отдельные производители экспортировать эту продукцию. Там, где они увеличивают экспорт, мы видим, что, возможно, цена и снизилась. Но из-за того, что много вывозится, мы видим, что цена остается такой, как есть. Как, например, по тем же куриным яйцам", - сказал он.

Цены на черешню, персики и абрикосы в Украине будут зависеть от погоды в мае. Но не поднимутся выше уровня 2020 года. Если будет много дождей, мы будем иметь много черешни невысокого качества, цена на нее будет значительно ниже. В прошлом году такую ​​черешню продавали на рынках даже от 25 грн/кг. Качественная черешня стоила 60 грн/кг.

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