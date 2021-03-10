Covid-вакцинация даст сильный толчок экономике

Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Фото: pixabay.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря Covid-вакцинации. В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%.

В следующем году рассчитывают на рост мирового ВВП на 4%. Для восстановления экономики критически важным является быстрое и эффективное развертывание кампании вакцинации против Covid-19, отмечают в ОЭСР.

"Широко распространенная вакцинация взрослого населения является лучшей экономической политикой на сегодня, чтобы экономика и занятость снова росли. Если мы воюем с вирусом, нам нужно поставить производство вакцин в военные условия, обеспечить необходимыми ресурсами и ускорить доставку по всему миру", - говорится в сообщении.

К середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, который был до пандемии. Темпы и продолжительность восстановления зависят от течения вакцинации и распространения новых штаммов коронавируса.

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Организация экономического сотрудничества и развития значительно повысила прогнозы для США и КНР. Но снизила ожидания в отношении развивающихся стран - Мексики, Аргентины, Индии, Южной Африки, Индонезии и Саудовской Аравии. В прошлом году ожидалось, что мировая экономика сократится на 4,5%. Прогнозы ОЭСР не окончательны. Они зависят от динамики заражения Covid-19 и поддержки со стороны политиков.