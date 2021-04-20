Чиновники поняли, что государственные предприятия - это "дойные коровы" - эксперт

По мнению эксперта, в Украине реализуется токсическая стратегия. Фото: unsplash

Государственные компании должны в первую очередь выполнять социально значимые функции и миссию, на втором плане - получать прибыль, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Например, если мы говорим о Приватбанке, Ощадбанке, Укрпочте, то они должны выполнять функцию социального казначейства: принимать платежи от населения, доставлять пенсии и тому подобное. Приватбанк должен установить минимальную комиссию, так как не имеет права зарабатывать сверхприбыль на обслуживании платежей украинцев. Ощадбанк - минимальную комиссию за принятие коммунальных платежей, а не так как сейчас. Так же Укрпочта должна доставлять украинцам пенсии, социальные товары. Нафтогаз - обеспечивать граждан доступным газом собственной добычи, Укрзализныця - доступными билетами", - говорит Алексей Кущ.

Зато, по мнению эксперта, в Украине реализуется токсическая стратегия.

"Нафтогаз не выполняет социально значимых функций. Целью компании является получение прибыли. Поэтому газ собственной добычи населению продают втридорога. Ощадбанк постоянно поднимает вопрос о повышении комиссии за коммунальные платежи и устанавливает высокие тарифы. То есть государственные предприятия переводят на максимизацию прибыли", - убежден Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист

По словам эксперта, Укрпочта должна работать в режиме социального казначейства и перекрывать расходы на выплату и доставку пенсий за счет средств от других операций.

"Но если ей поставили задачу перечислять в бюджет деньги, которые потом пойдут на "Большое строительство", то конечно что компания пересчитывает себестоимость других услуг. Чиновники у власти поняли, что государственные предприятия - это "дойные коровы". Из них можно через взыскание дивидендов получать достаточно большие деньги. Например, Приватбанк прошлом году перечислил в бюджет 24 миллиардов гривен, Нафтогаз - более 40 млрд. Это было бы не так токсично для экономики, если бы эти деньги шли на пользу населения. Но пустили на неэффективные инвестиции. В частности, на "Большое строительство".

В этом году состоится большая приватизация. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Планируется привлечь в бюджет до 12 млрд. грн от продажи государственного имущества.