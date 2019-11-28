"Черная пятница": назвали товары, которые будут распродавать со скидками

Чтобы выгодно скупиться в "черную пятницу", цены надо мониторить за несколько дней до распродажи. Фото: Depositphotos

В "черную пятницу" в Украине с реальными скидками будут распродавать электронику, одежду и обувь. Эти товары пользуются наибольшим спросом.

"Однако, из-за спада покупательной способности населения, реальных скидок в "черную пятницу" будет меньше, чем раньше. Необходимости устраивать большие распродажи нет. Стало меньше людей, которые могут себе позволить что-то купить", - объясняет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет УНН.

Некоторые магазины вынуждены продавать товары с настоящими скидками. Это прописано в договорах аренды площади в торгово-развлекательных центрах.

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"В договорах аренды часто прописано, что магазины должны делать скидки. Есть люди, которые контролируют, реальные они или нет. Кроме того, многие компании не могут платить за аренду, поэтому они перешли от фиксированной оплаты к комбинированной, или процентной. Это означает, что ТРЦ получает процент от объемов продаж, поэтому он заинтересован, чтобы продаж было больше. Поэтому будет контролировать скидки", - объясняет Дорошенко.

По его словам, чтобы выгодно скупиться в "черную пятницу", цены надо мониторить за несколько дней до распродажи.

29 ноября стартуют распродажи "черной пятницы". В Украине их проводят с 2013-го. В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе. Со скидками товары в интернете преимущественно покупали в Кропивницкому и Николаеве.