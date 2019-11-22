Украинская "черная пятница": кто сэкономит на распродажах

В Украину традиция распродаж "черной пятницы" пришла с США. Фото: Уніан

Последние два года в Украине распродажи "черной пятницы" проводят не один день, а целый месяц, рассказал Gazeta.ua Иван Зайцев с Ассоциации ритейлеров Украины.

"С начала ноября магазины запустили рекламу и снизили цены на товары. Предлагают различные акции, систему бонусов для клиентов. Кто-то пытается с дисконтом 70% распродать товар, залежавшийся. На популярный ставят скидки в пределах 5-10%. Дешевле продают только ограниченное количество товара", - объясняет Зайцев.

Добавляет, что некоторые компании на "черную пятницу" выпускают новинки. В прошлом году, например, появилась новая продукция Apple.

"Сезон выдался не выгодным для бизнеса из-за теплой погоды. Народ не спешил тратить деньги на теплые вещи. Так, прошлые годы в "черную пятницу" магазины продавали остатки. В этом году покупатели смогут не просто сэкономить, а выбрать среди широкого ассортимента товаров. В то же время магазины не получат запланированной прибыли", - объясняет партнер Ассоциации ритейлеров Александр Фиалка.

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В Украину традиция распродаж "черной пятницы" пришла с США.

"В Соединенных Штатах совершенно другой уровень потребления. Американец в среднем в год меняет 6-7 пар кроссовок. Украинец покупает одни. Имеем совсем другой уровень доходов. В Америке магазины могут ставить большие скидки, ибо зарабатывают за счет большого объема продаж. В Украина спрос значительно меньше", - подытожил Фиалка.

29 ноября стартуют распродажи "черной пятницы". В Украине их проводят с 2013-го. В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе. Со скидками товары в интернете преимущественно покупали в Кропивницкому и Николаеве.