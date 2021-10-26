Цены за газ на ноябрь возросли до 40 грн/куб. м

Некоторые компании продают газ в месяц значительно дешевле. Фото: Gazeta.ua

Газоснабжающие компании обнародовали на сайтах месячные тарифы на газ для населения на ноябрь.

Месячные цены возросли почти до 40 грн/куб. м, пишет "РБК-Украина". В то же время большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение.

В частности, "ТАС Енергія країни" предлагает газ по 38,35 грн/куб. м. В октябре тариф этой компании был на уровне 30,06 грн/куб. м, а в сентябре - 20,96 грн/куб. м.

Некоторые компании продают газ в месяц значительно дешевле. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7, 99 грн/куб. м.

Месячный тариф YASNO в Киеве, Днипре и Донецкой области составляет 8,46 грн/куб. м на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.

Кроме того, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Базовые годовые фиксированные цены колеблются от 7,80 грн/куб. м и до 13,50 грн/куб. м. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн/куб. м. Несколько компаний предлагают годовой тариф ниже 8 грн/куб. м. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб. м.

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После объявления в ряде регионов чрезвычайного положения Нафтогаз заключил соглашения о поставках газа во все бюджетные учреждения. Школы, больницы и детсады получат газ по цене 13,60 грн/м³.