На Харьковщине село отключили от газа

СБУ открыла дело в отношении отключения Благодатного от газоснабжения. Фото: Pexels

АО "Харьковгаз" отключил газ в селе Благодатное Харьковской области.

Чиновники требовали дополнительные деньги от потребителей. Прикрывались президентом и руководством государства, передает СБУ.

Спецслужба считает, что таким образом компания подстрекала людей к массовым акциям протеста.

Газ отключили в начале октября под видом ремонта. Жителям сразу выдвинули требование подписать дополнительное соглашение на новую услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Платежка для каждой семьи должна вырасти на 1,2 тыс.-1,8 тыс. грн в год.

"Харьковгаз" отказался подавать газ, пока каждый крестьянин не подпишет договор.

Чиновники заявили, что компания не имеет отношения к ценам на газ. Обвинили во всем власть.

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СБУ считает, что таким образом нарушили статью "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Она предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Газоснабжение в село восстановили 17 октября. В СБУ добавили, что "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией и сам формирует цены на услуги.

12 октября в Лозовой Харьковской области произошло аварийное отключение газа. Причины аварии выясняют работники АО "Харьковгаз", сообщает Лозовской горсовет. Без газа остались 200 домов. Это более 16 тыс. квартир.