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среда, 14 апреля 2021 21:10

Цены снизились вдвое: куда украинцы едут на отдых

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Цены снизились вдвое: куда украинцы едут на отдых
С апреля открыл границы для украинцев Кипр. Фото: pixabay.com

Чаще всего украинцы ищут туры в Египет - 64%, Турцию - 22%, ОАЭ - 6%, Доминиканскую Республику и Мальдивы - по 2%.

В эти страны можно попасть с минимальными трудностями, получить скидки на путевки. Например, Доминиканская Республика и Мальдивы появились в топе по нескольким причинам: туры стали вдвое дешевле. Также закрыты более бюджетные Таиланд и Шри-Ланка, а запрос на экзотику остался. С апреля открыл границы для украинцев Кипр, в мае это может сделать Греция, сообщает Rozetka Travel.

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После объявления локдауна, туры подешевели на 40-50%. Например, путевку на троих взрослых и одного ребенка в Шарм-эль-Шейх сейчас можно приобрести за 13,5 тыс. грн. В эту сумму входит проживание в отеле по системе "все включено", авиаперелет, трансфер, страховка. Аналогичный тур на майские праздники будет стоить 38 тыс. грн.

До объявления карантина в прошлом году, более 60% туров были с детьми, после - 12%. В первом квартале 2021 в треть поездок туристы отправлялись с детьми.

Власти Мальты будут выплачивать иностранным туристам до 200 евро, если они пробудут на острове не менее 3 дней. Таким образом пытаются привлечь отдыхающих и восстановить туристическую отрасль.

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