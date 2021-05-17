Цены на "премиальное" топливо не ограничивали - правительство

Бензины марок А-92, А-95 и дизтопливо внесли в перечень социально значимых товаров. Фото: pixabay.com

Ограничение торговой надбавки на бензин и дизтопливо не касается "премиального" топлива.

Действие постановления Кабмина от 14 мая распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, что имеют существенную социальную значимость, говорится в разъяснении на сайте Минэкономики. То есть речь о бензинах марок А-92, А-95 и дизельном топливе.

"Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и маркировка которого включает определенный товарный знак, предлагаемое на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо", – сообщили в министерстве.

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Ряд сетей автозаправочных станций в Украине временно прекратили продажу "премиальных" марок бензина и дизельного топлива. Речь идет о сетях OKKO, WOG, KLO. Объяснили это решение тем, что Кабмин ввел госрегулирование цен на горючее, установив максимальную торговую надбавку на цену. Так что продажа "премиального" топлива стал убыточной.