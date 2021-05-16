Ряд украинских АЗС прекратили продажу "премиального" топлива. Фото: pixabay.com

Ряд сетей автозаправочных станций в Украине временно прекратили продажу "премиальных" марок бензина и дизельного топлива.

Речь идет о сетях OKKO, WOG, KLO. Объяснили это решение тем, что Кабмин ввел госрегулирование цен на горючее, установив максимальную торговую надбавку на цену. Так что продажа "премиального" топлива стал убыточной.

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"С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена ​​реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, уcтановленой Кабинетом Министров на май, является убыточной для сети", - говорится в сообщении.

Ограничения не должны коснуться бензина марки А-95 и дизельного топлива стандарта Евро-5 - они останутся в продаже.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр.