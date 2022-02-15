Цены на нефть упали: на рынке поверили в отвод армии России

Нефть упала после заявления о частичном отводе войск РФ от границ с Украиной.

За три часа (с 15 часов до 18 часов, киевское время) фьючерс на Brent упал с 96 долларов до 92 долларов. Это произошло после того, как официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об отводе части войск от границ Украины.

"Впрочем, ситуация в Украине все еще остается напряженной, и цены на нефть могут колебаться на 10 долларов в любую сторону", - цитирует Bloomberg старшего аналитика брокерской компании Oanda Эд Моя.

"Российско-украинский кризис поставил энергетический рынок в состояние повышенной готовности в связи с возможными перебоями в снабжении энергоносителей из России", - сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

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Напомним, на прошлой неделе стоимость нефти достигла 7-ми летнего максимума на фоне ожидания агрессии России против Украины.

Инвесторы также следят за переговорами между США и Ираном по возобновлению ядерного соглашения Тегерана с мировыми государствами, которое может позволить увеличить экспорт иранской нефти.

Цены на природный газ в Европе рухнули ниже $900 после того, как Россия заявила, что подразделения Западного и Южного военных округов после завершения учений возвращаются на свои базы. А президент Владимир Путин заверил канцлера Германии в поставках энергоресурсов. Базовые европейские цены на газ упали почти на 10%.