Цены на бензин и дизтопливо снова поднимут - какая новая цена

Цены на бензин и дизтопливо вырастут на 50-60 коп. Кабмин сегодня внес изменения в Методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены.

Автор: Елена Луценко Средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизтоплива

К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим контрактом в сумме $27 за тонну.

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Теперь средняя оптовая цена может увеличиться на 55 коп. за 1 л для бензина и 61 коп. для дизельного топлива.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5 грн. Теперь среднюю стоимость горючего будет рассчитывать Нафтогаз, буцет предоставлять цифры Министерству экономики. Оно будет обнародовать расценки до пятого числа каждого месяца.