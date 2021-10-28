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четверг, 28 октября 2021 13:50

Цену на газ не будут менять - Кабмин

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Цену на газ не будут менять - Кабмин
В отопительный сезон вся страна будет с теплом, сказали в правительстве. Фото: pixabay.com

Цена на газ для населения не будет меняться в течение отопительного сезона.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Gazeta.ua

"Правительство выполняет обещание по поводу неизменной цены на газ. Цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона.

У Нафтогаза это – 7 гривен 96 копеек за кубический метр", – заявил премьер.

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На этой неделе правительство также снизило вдвое тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена так же составит 7,96 грн и будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

"Призываю людей не терять время и подписывать договор с Нафтогазом или другим поставщиком, чтобы цена была меньше восьми гривен", - сказал Шмыгаль.

До завершения отопительного сезона запретили отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам и больницам, заявил премьер.

"В отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис, у нас достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму", - сказал глава правительства.

Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн, заявлял ранее председатель правления Нафтогаз Юрий Витренко.

В сентябре правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

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